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Трамп хочет узнать, кто «слил» информацию о его разговоре с Зеленским 

РИА «ФедералПресс» + ещё 42 10 часов назад
Дональд Трамп сделал новое неожиданное объявление. Это случилось в ходе закрытого мероприятия, где собрались 50 работников американского постпредства. Об этом рассказала газета NYT. Глава государства коснулся скандальной темы диалога с Владимиром Зеленским.
Президент США высказал намерение выяснить имя человека, который выдал информацию о разговоре с Зеленским. Дональд Трамп предполагает, что у главного осведомителя возможность выяснить детали общения двух президентов была только в случае, если он узнал их от третьих лиц.
Трамп объяснил, что выясняет, кто стал информатором не из личного интереса. Ситуация, которая произошла накануне, выглядит так, будто за главой государства шпионили. Президент США напомнил, что раньше со шпионами поступали по-другому, пишет ТАСС.
«Я хочу знать, кто предоставил информацию этому осведомителю, потому что это похоже на шпионаж. Вы знаете, как мы поступали раньше, когда мы с умом подходили к вопросам шпионов и предателей?» — пояснил Трамп.
Кроме того, сегодня днем президент Штатов лично объяснил, зачем Байден спровоцировал импичмент. Трамп уверен, это значит, что никто не способен обыграть его на грядущих выборах.
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Комментарии3
В мире , Видео , США , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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