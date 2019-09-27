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Команда Трампа называет скандал с Зеленским спектаклем 

News.ru + ещё 43 19 минут назад
Команда Трампа прокомментировала скандал с Зеленским
Фото: globallookpress.com
Устроенным демократами спектаклем, большим, чем скандал вокруг предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, считают в кампании лидера США Дональда Трампа шумиху вокруг разговора президентов Украины и Америки.
Официальный представитель предвыборной кампании Дональда Трампа Кейли Макэнани заявила, что жалоба информатора построена на полученной из вторых рук информации, подхваченной распространяющими фейк-ньюс СМИ. По её мнению, демократы разжигают скандалы из ничего пытаясь не допустить переизбрания Трампа, которое неизбежно, передаёт The Hill.
Как писал News.ru ранее, исполняющий обязанности директора нацразведки США Джозеф Магуайр, выступая перед комитетом по разведке палаты представителей, высказал мнение, что информатор, подавший жалобу на звонок президента США Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поступил правильно.
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В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Джозеф Магуайр
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