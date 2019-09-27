Команда Трампа прокомментировала скандал с Зеленским

Команда Трампа называет скандал с Зеленским спектаклем

Официальный представитель предвыборной кампании Дональда Трампа Кейли Макэнани заявила, что жалоба информатора построена на полученной из вторых рук информации, подхваченной распространяющими фейк-ньюс СМИ. По её мнению, демократы разжигают скандалы из ничего пытаясь не допустить переизбрания Трампа, которое неизбежно, передаёт The Hill.