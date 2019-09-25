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Раскрыты подробности извинений Зеленского перед Кадыровым 

Lenta.ru 51 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский пытался уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2014 году, опасаясь за свою безопасность. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в ведомстве.
По данным издания, будучи тогда руководителем студии «Квартал-95», Зеленский обратился за помощью к Владимиру Евдокимову, который занимал тогда пост замминистра внутренних дел. Подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с имевшим связи в криминальных кругах Юрием Ериняком (Молдованом). Тот якобы поговорил с заместителем главы МВД Чечни, а после вышел и на руководителя ведомства, с которым в итоге беседовал Зеленский.
Согласно договоренностям, Зеленский и Ериняк должны были вместе прилететь на встречу с Кадыровым, отмечает источник. Однако руководитель «Квартала-95» позже отказался от визита, чем Молдован остался недоволен. Вскоре после этого машину Зеленского подожгли в центре Киева, добавляет издание.
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Комментарии2
В мире , Видео , Украина , Рамзан Кадыров , Владимир Зеленский , Владимир Евдокимов , МВД , Чеченская Республика
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