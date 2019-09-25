Раскрыты подробности извинений Зеленского перед Кадыровым

По данным издания, будучи тогда руководителем студии «Квартал-95», Зеленский обратился за помощью к Владимиру Евдокимову , который занимал тогда пост замминистра внутренних дел. Подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с имевшим связи в криминальных кругах Юрием Ериняком (Молдованом). Тот якобы поговорил с заместителем главы МВД Чечни, а после вышел и на руководителя ведомства, с которым в итоге беседовал Зеленский.

Согласно договоренностям, Зеленский и Ериняк должны были вместе прилететь на встречу с Кадыровым, отмечает источник. Однако руководитель «Квартала-95» позже отказался от визита, чем Молдован остался недоволен. Вскоре после этого машину Зеленского подожгли в центре Киева, добавляет издание.