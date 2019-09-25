Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной»

Когда ему задали соответствующий вопрос, британский премьер заявил, что считает свою политику «очень позитивной», передает ТАСС.

Напомним, Джонсон является убежденным сторонником «войны санкций» и «политики сдерживания» России.

В сентябре он заявил, что Польша в 1939 году оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».