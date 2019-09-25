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Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Глава британского правительства Борис Джонсон охарактеризовал свою политику в отношении России.
Когда ему задали соответствующий вопрос, британский премьер заявил, что считает свою политику «очень позитивной», передает ТАСС.
Напомним, Джонсон является убежденным сторонником «войны санкций» и «политики сдерживания» России.
В сентябре он заявил, что Польша в 1939 году оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория считает, что «дело Скрипаля» было намеренно раздуто Джонсоном из бытового отравления.
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В мире , Видео , Европа , Политика , Борис Джонсон , Сергей Скрипаль , ГРУ , ИТАР-ТАСС
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