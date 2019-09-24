Трамп удивился возможному импичменту

Трамп удивился возможному началу процедуры импичмента

Политик назвал происходящее продолжением охоты на ведьм, передаёт ТАСС.

"В нашей стране дела обстоят лучше, чем когда-либо, они (демократы. — News.ru) проиграют выборы", — подчеркнул он.

Американский лидер отметил, что не слышал о возможном выступлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как писал News.ru, в СМИ появилась информация о том, что Пелоси поддержит процедуру импичмента Трампа. Она выступит с соответствующим заявлением 24 сентября.