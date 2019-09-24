Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп удивился возможному началу процедуры импичмента 

News.ru 1 час назад
Трамп удивился возможному импичменту
Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил удивление по поводу информации о возможном начале процедуры импичмента в его отношении. Он напомнил, что никто ещё не видел содержания его переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые вызвали разногласия.
Политик назвал происходящее продолжением охоты на ведьм, передаёт ТАСС.
"В нашей стране дела обстоят лучше, чем когда-либо, они (демократы. — News.ru) проиграют выборы", — подчеркнул он.
Американский лидер отметил, что не слышал о возможном выступлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Как писал News.ru, в СМИ появилась информация о том, что Пелоси поддержит процедуру импичмента Трампа. Она выступит с соответствующим заявлением 24 сентября.
Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф рассказал, что лидеру США грозит импичмент в случае, если будет доказано его давление на Зеленского во время телефонных переговоров. Глава государства ответил, что имел такую возможность, но не стал давить. В качестве доказательства он одобрил публикацию расшифровки диалога. Документ появится в свободном доступе 25 сентября.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
News.ru: последние новости
Омбудсмен обратила внимание на рост дискриминации украинцев в Польше Омбудсмен обратила внимание на рост дискриминации украинцев в Польше Ошибку Зеленского в диалоге с РФ назвали на Украине Ошибку Зеленского в диалоге с РФ назвали на Украине Первый поезд проехал по Крымскому мосту Первый поезд проехал по Крымскому мосту
Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Адам Шифф , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину4
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США41
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»109
Объяснена главная тайна Вселенной
Объяснена главная тайна Вселенной3
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение