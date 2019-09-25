Макрон вспомнил Солженицына на Генассамблее ООН

Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына

"Готовясь выступить перед вами, я вспомнил слова, которые меня часто сопровождали. Это слова, которые Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году о смелости. Нам часто не хватает смелости. И сегодня призыв, который я бы хотел адресовать, — это возвращение к смелости… Смелость уметь строить мир и смелость взять на себя ответственность", — сказал Макрон, выступление которого транслировалось на сайте ООН.

"Для построения мира нужна смелость, потому что каждый раз это риск, который заключается в том, чтобы не только защищать свои интересы в первую очередь… Построение мира — это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия", — отметил он.

Президент Франции подчеркнул, что "смелость — это не создание напряжения, не провокации, не ответные действия".