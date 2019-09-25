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Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Макрон вспомнил Солженицына на Генассамблее ООН
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.
"Готовясь выступить перед вами, я вспомнил слова, которые меня часто сопровождали. Это слова, которые Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году о смелости. Нам часто не хватает смелости. И сегодня призыв, который я бы хотел адресовать, — это возвращение к смелости… Смелость уметь строить мир и смелость взять на себя ответственность", — сказал Макрон, выступление которого транслировалось на сайте ООН.
"Для построения мира нужна смелость, потому что каждый раз это риск, который заключается в том, чтобы не только защищать свои интересы в первую очередь… Построение мира — это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия", — отметил он.
Президент Франции подчеркнул, что "смелость — это не создание напряжения, не провокации, не ответные действия".
"Это требовательное сближение позиций, происходящее в транспарентной манере", — добавил Макрон.
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В мире , Европа , Александр Солженицын , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , Гарвардский университет , Нью-Йорк , Франция
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