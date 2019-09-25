Киев разрешил опубликовать разговор Трампа с Зеленским

Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование расшифровки телефонного разговора, который был у меня с их президентом. Они тоже не понимают, в чем проблема", — написал Трамп в среду в Twitter.

Ранее он заявил, что расшифровка без купюр будет опубликована в среду.

По сообщениям СМИ, американский лидер во время разговора раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена . Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента в связи с тем, что он, по ее мнению, нарушил конституцию. Для этого будет проведено парламентское расследование.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.