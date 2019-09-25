Киев разрешил опубликовать разговор Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев разрешил опубликовать полную расшифровку его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование расшифровки телефонного разговора, который был у меня с их президентом. Они тоже не понимают, в чем проблема", — написал Трамп в среду в Twitter.
Ранее он заявил, что расшифровка без купюр будет опубликована в среду.
По сообщениям СМИ, американский лидер во время разговора раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента в связи с тем, что он, по ее мнению, нарушил конституцию. Для этого будет проведено парламентское расследование.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.