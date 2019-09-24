Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским

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Трамп разрешил опубликовать расшифровку его разговора с Зеленским 

RT на русском 51 минуту назад
Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать расшифровку его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом он написал в Twitter.
«В настоящее время я нахожусь в ООН, представляю нашу страну, но разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, без услуг за услугу! Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен!» — заявил Трамп.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в беседе с Зеленским пытался заставить Киев начать расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
После этого Байден призвал американского лидера опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом. Демократы в конгрессе стали требовать обнародования содержания разговора, пригрозив импичментом.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что знает содержание беседы и «никакого давления не было».
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает неправильным публиковать стенограммы переговоров глав государств, «за исключением самых чрезвычайных обстоятельств».
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Комментарии
В мире , Видео , США , Украина , Вадим Пристайко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ООН , Wall Street Journal
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