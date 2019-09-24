Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским

Трамп разрешил опубликовать расшифровку его разговора с Зеленским

Об этом он написал в Twitter.

«В настоящее время я нахожусь в ООН, представляю нашу страну, но разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, без услуг за услугу! Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен!» — заявил Трамп.

…You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в беседе с Зеленским пытался заставить Киев начать расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

После этого Байден призвал американского лидера опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом. Демократы в конгрессе стали требовать обнародования содержания разговора, пригрозив импичментом.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что знает содержание беседы и «никакого давления не было».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает неправильным публиковать стенограммы переговоров глав государств, «за исключением самых чрезвычайных обстоятельств».