Омбудсмен: Украинцев все больше ущемляют

Омбудсмен обратила внимание на рост дискриминации украинцев в Польше

Число конфликтов, в которых пострадали граждане Украины Польше , выросло за последние годы более чем в шесть раз. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с коллегой из Варшавы Адамом Боднаром.

"Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", — написала Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, последний факт проявления ксенофобии зафиксирован 20 сентября в польском городе Жоры. Тогда группа из пяти лиц жестоко избила студента с Украины.

Как писал News.ru, ранее в Польше было найдено тело приехавшего на заработки украинского гражданина. Мужчина прибыл в страну 18 мая, 3 июля он перешёл на новую работу, после чего родственники потеряли с ним связь.