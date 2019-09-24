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Омбудсмен обратила внимание на рост дискриминации украинцев в Польше 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Омбудсмен: Украинцев все больше ущемляют
Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Число конфликтов, в которых пострадали граждане Украины в Польше, выросло за последние годы более чем в шесть раз. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с коллегой из Варшавы Адамом Боднаром.
"Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", — написала Денисова в Facebook.
По словам омбудсмена, последний факт проявления ксенофобии зафиксирован 20 сентября в польском городе Жоры. Тогда группа из пяти лиц жестоко избила студента с Украины.
Как писал News.ru, ранее в Польше было найдено тело приехавшего на заработки украинского гражданина. Мужчина прибыл в страну 18 мая, 3 июля он перешёл на новую работу, после чего родственники потеряли с ним связь.
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В мире , Польша
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