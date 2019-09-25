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Зеленский отчитал Макрона и Меркель 

Газета.Ru + ещё 46 5 часов назад
Зеленский отчитал Макрона и Меркель
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом канцлера Германии Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона. Их беседа приводится в опубликованной стенограмме на сайте Белого дома.
По его словам, Франция и Германия не оказывают должной поддержки Украине. Зеленский сказал, что встречался и разговаривал с Меркель и с Макроном.
"Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны по вопросам, связанными с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работает столько же, сколько должны", — заявил он.
Зеленский добавил, что США помогают украинскому государству в большей степени.
Ранее Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине.
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В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , США
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