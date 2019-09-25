Зеленский отчитал Макрона и Меркель

По его словам, Франция и Германия не оказывают должной поддержки Украине. Зеленский сказал, что встречался и разговаривал с Меркель и с Макроном.

"Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны по вопросам, связанными с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работает столько же, сколько должны", — заявил он.

Зеленский добавил, что США помогают украинскому государству в большей степени.

Ранее Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине.