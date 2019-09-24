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Джонсон заявил, что ничто не отвлечет его от задачи вывода Британии из ЕС 

РИА Новости 41 минуту назад
Джонсон вопреки всему выведет Британию из ЕС
Фото: РИА Новости
Британский премьер Борис Джонсон, комментируя решение Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента, заявил, что ничто не отвлечет правительство от выполнения задачи обеспечения выхода Великобритании из ЕС 31 октября.
Во вторник судьи Верховного суда единогласно признали решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным, что стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.
"Нас в Великобритании не отвлекут от продолжения работы и выполнения воли народа, заключающейся в выходе из ЕС 31 октября, потому что именно это нам было поручено сделать", — сказал Джонсон журналистам в Нью-Йорке.
Между тем, многие парламентарии после вердикта суда заявили, что премьер должен уйти в отставку. Джонсон такого намерения не высказал.
Также, подчеркнул премьер, ничто не отвлечет правительство от выполнения внутренней повестки, а для этого необходимо, чтобы королева представила программу правительства ее в парламенте.
"Но могу вам сказать, что в любых обстоятельствах, благоприятно ли решение суда или нет, мое сердце подпрыгивает, когда я приезжаю в Нью-Йорк, потому что есть что-то потрясающее в этом городе", — заявил Джонсон.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
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Комментарии
В мире , Европа , Борис Джонсон , ЕС , Консервативная партия , Великобритания
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