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Трамп считает, что Демпартия США не имеет шансов на победу в 2020 году 

ТАСС 48 минут назад
Трамп свел к нулю шансы Демпартии на победу в 2020 году
Фото: РИА Новости
Демократическая партия США пытается вести разговор об импичменте президента Дональда Трампа, поскольку не имеет шансов на победу на выборах главы государства, предстоящих в ноябре следующего года. Такое мнение выразил во вторник республиканец Трамп, беседуя с журналистами перед началом выступления с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Это смехотворно. Это охота на ведьм", — сказал американский лидер, комментируя усиливающиеся в стане демократов призывы к его импичменту.
Поводом для таких призывов стал скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, разгоревшийся в Вашингтоне.
Демократическая партия считает, что республиканец Трамп в ходе этой беседы оказывал давление на Зеленского, добиваясь того, чтобы Киев начала расследование действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний является на данном этапе по существу ключевым претендентом на пост президента США на предстоящих в ноябре 2020 года выборах от демократов. Демократы в Конгрессе США активно обсуждают перспективы импичмента Трампа в связи с нынешним скандалом.
"Я лидирую по результатам опросов общественного мнения. У них (демократов — прим. ТАСС) нет никакого представления о том, как меня остановить. Единственным способом, которым они могут попытаться сделать это, является импичмент", — убежден руководитель американской администрации.
"Такого прежде никогда не случалось с президентом [США]. Такого никогда прежде не было. Это абсурд", — добавил Трамп.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Демократическая партия США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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