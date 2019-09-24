Обманул королеву? Британский суд пошел против Джонсона

Верховный суд Великобритании поддержал оппозицию в вопросе о так называемой пророгации — временном «отпуске» парламента на период с 9 сентября по 14 октября. Инстанция признала решение Бориса Джонсона о приостановке работы правительства «незаконным и бесполезным». Парламентарии же считают, что он обманул королеву, а целью этого шага было «выключение» парламента из обсуждения Brexit.

Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр страны Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента, сообщает «Би-би-си». Такое мнение высказали все одиннадцать судей, которые участвовали в рассмотрении дела.

По словам председателя суда, решение главы правительства было «незаконным и бесполезным».

При этом самым главным вопросом касательно приостановки работы парламента было, лгал ли Джонсон королеве Елизавете II , когда просил ее об этом, ведь британские монархи всегда выполняют рекомендации правительства.

Сам Джонсон ранее заявил, что не лгал королеве. «Ни в коем случае. Высокий суд с нами согласился, но окончательное решение должен будет принять Верховный суд», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Премьер утверждал, что приостановка работы парламента необходима для подготовки новой программы правительства, которую королева представит в парламенте 14 октября, и это обычная процедура.

Джонсон ранее получил согласие королевы на приостановку работы парламента с 10 сентября до 14 октября. Свое решение о необходимости такого шага он объяснял тем, что кабмину нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу.

Возмущенные таким поворотом событий парламентарии обвинили главу правительства в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, отмечая, что он фактически лишил их возможности полноценно участвовать в процессе Brexit. Оппоненты Джонсона также назвали его поведение антиконституционным и заявили, что он дезинформировал королеву.

Своим решением Верховный суд поддержал их точку зрения. При этом ранее сессионный суд в Эдинбурге согласился с тем, что он не дезинформировал королеву для получения разрешения на пророгацию.

В то же время еще до своего вынужденного ухода «на каникулы» парламент успел в молниеносные для себя сроки принять закон, предписывающий премьеру просить Евросоюз об отсрочке, если новой сделки, которая устроит обе стороны, достичь не выйдет.

Таким образом, оппозиционное парламентское большинство уже сделало то, что считало необходимым до саммита ЕС 17-18 октября — обеспечило отсрочку выхода страны из союза.

При этом парламент и так собирался уйти на перерыв во второй половине сентября, поскольку в это время проходят ежегодные конференции ведущих партий.

Тем не менее, правительство обещало, что если Верховный суд признает приостановку работы парламента незаконной, оно его вновь созовет. Соответствующее решение сегодня и было вынесено.

Спикер палаты общин (нижняя палата парламента) Великобритании Джон Беркоу , комментируя вердикт, заявил о необходимости срочного возобновления работы парламента Соединенного Королевства.

«Я приветствую решение Верховного суда о том, что приостановка работы парламента была незаконной. Палата общин должна собраться без промедления», — цитирует его слова Sky News.

Парламент восстановит работу завтра, 25 сентября, добавил он.

Стоит отметить, что подвижки в диалоге Великобритании с Евросоюзом все-таки есть. Так, Борис Джонсон, лоббирующий Вrexit (со сделкой или без нее) 31 октября, на днях заявил, что его правительство добилось успехов в переговорах с ЕС.

«Не хочу преувеличивать успехи, которых мы добились, но мы добились успехов. Посмотрим, чего мы сможем добиться. Важно одно — при любом раскладе быть готовыми к выходу без сделки», — сказал Джонсон.

Прогресса в переговорах удалось добиться в вопросе так называемого механизма «бэкстоп», который должен уже после выхода Британии из ЕС временно сохранить Северную Ирландию в рамках единого рынка и таможенной системы Евросоюза, что позволит избежать некоторых экономических трудностей, а также усиления старых национальных конфликтов.

«Бэкстоп» остается главным камнем преткновения в переговорах по выходу Соединенного Королевства из ЕС, но стороны могут постараться обойти эту проблему. Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью британскому каналу Sky News заявил, что от этого механизма можно отказаться и выразил надежду, что сторонам вскоре удастся прийти к соглашению.

По его мнению, Брюссель и Лондон могут найти другой способ закрепить экономический и политический статус Северной Ирландии. В таком случае необходимость в механизме «бэкстопа» отпадет сама собой, ведь его изначальной целью была именно стабилизация ирландского вопроса.