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Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым 

РИА Новости + ещё 40 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Слова украинского лидера приводит газета "Украинская правда".
Зеленский отметил, что глава российской дипломатии подошел к нему, когда они оба стояли в очереди. По словам президента, Лавров сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение внутриукраинского конфликта в Донбассе.
На это президент ответил, что также хочет прекратить войну и остановить кровопролитие в своей стране.
"Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей", — сказал Зеленский.
О кратком разговоре президента Украины и главы МИД России стало известно в среду. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке, беседа была "вполне деловой".
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В мире , Видео , Политика , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , Украинская правда
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