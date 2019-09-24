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Генсек ООН обсудил вопрос Косова с президентом Сербии 

ТАСС 7 часов назад
Генсек ООН обсудил Косово с главой Сербии
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил ситуацию на Балканах и проблему непризнанного Косова с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского лидера.
"Президент сообщил генеральному секретарю о проблемах в диалоге с Приштиной и заявил, что ситуация не является легкой, но Сербия делает все, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе, добавив, что ситуация усложняется, особенно в Боснии и Герцеговине. Генеральный секретарь приветствовал решимость и конструктивный подход президента Сербии к региональным вопросам, а также храбрость и упорство в поиске решения для косовского вопроса", — говорится в сообщении.
Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики Косово торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент Косова одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244.
7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.
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В мире , Антониу Гутерриш , Совбез ООН , ООН , Босния и Герцеговина , Сербия
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