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Генсек ООН опасается раскола между США и Китаем 

РИА Новости + ещё 3 19 минут назад
В ООН боятся «большого раскола» в мире
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что опасается раскола между США и КНР.
"Во переходное время, когда нарушены отношения глобальных держав, на горизонте виден новый риск, который еще не велик, но реален. Я боюсь возможности большого раскола — что мир расколется надвое, и две крупнейших экономике на земле создадут два отдельных и конкурирующих мира, каждый со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, своим собственным интернетом и потенциалом в области искусственного интеллекта, с собственными геополитическими и военными стратегиями, где один может выиграть только за счет другого", — сказал Гутерреш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить большой раскол и поддерживать всеобщую систему с всеобщей экономикой и всеобщим уважением к международному праву", — сказал Гутерреш.
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В мире , Ближний Восток , США , Антониу Гутерреш , Генассамблея ООН , ООН , Китай
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