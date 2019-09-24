«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп

«Хочет казаться бодреньким»: актер указал на усталость Зеленского

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой, работавший под началом президента Украины Владимира Зеленского, поделился в эфире канала «1+1» своим впечатлением о том, что испытывает на посту главы государства его товарищ, с которым связаны рабочие и дружеские отношения на протяжении уже около 15 лет.

«Немного подустал, как мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но… сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел», — сказал Кошевой.

Он также признался, что первый раз побывал в президентском офисе после инаугурации. По словам актера, он был одет в шорты, что контрастировало с пышными советскими интерьерами помещения. Кошевой заключил по своей реакции на «давящую обстановку» коридоров власти, что не создан для политики, а также добавил, что понимает желание Зеленского переехать в другой офис.

Одна из причин, которые могли вызвать усталость Зеленского на посту президента в последнее время, — скандал, разгоревшийся в СМИ из-за его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Изначально сообщалось о докладе, который представил сотрудник разведки своему руководству о разговоре, который состоялся у Трампа с неким иностранным лидером.

Подобная информация должна была быть представлена конгрессменам, однако в этот раз данные доклада не были переданы в конгресс, что вызвало массовую критику в адрес Трампа со стороны Демократической партии

Позднее The Wall Street Journal опубликовал статью о беседе американского лидера с Зеленским, в которой утверждалось, что тот около восьми раз требовал от своего украинского коллеги связаться с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и помочь ему в расследовании дела о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене

Речь идет о возможном оказании влияния Байденом на Киев для прекращения следствия по делу о связях его сына Хантера с украинской газовой компанией Burisma, членом совета директоров которой он когда-то был сам. После публикации материалов об этом в СМИ, Байден обратился к Трампу с требованием обнародовать расшифровку разговора с Зеленским.

«Дональд Трамп, по меньшей мере, должен немедленно опубликовать стенограмму упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора конгрессу», — написал Байден-старший в твиттере.

По мнению же самого Трампа, речь идет о сфабрикованной журналистами истории, основная задача которой — выгородить Байдена в преддверии его выдвижения на пост президента страны. По словам действующего главы государства, в его разговоре с Зеленским «не было ничего неправильного».

Украинская сторона также выступила с заявлением об отсутствии какого-либо давления во время разговора двух президентов.

«Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ».

По его словам, несмотря на благодарность США за поддержку, власти Украины не планируют оказывать поддержку одной из американских политических партий, и подчеркнул, что у Украины, как у независимого государства, «есть свои тайны».

Несмотря на эти заверения, в конгрессе США эту ситуацию начали рассматривать как повод для объявления импичмента Трампу в ближайшем будущем.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — отметил в комментарии для CNN председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, добавив, что ранее он не был сторонником импичмента президента.

На фоне таких новостей Трамп напомнил, что украинцы избрали Зеленского ради борьбы с коррупцией и предупредил о возможном сокращении финансовой помощи в случае, если эта проблема не будет решена.

«Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?» — подчеркнул он.

Сам телефонный разговор, который причинил обоим президентам большое количество неприятностей, Трамп назвал «прекрасным».