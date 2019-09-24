Джонсон раскритиковал решение суда о работе парламента

Джонсон заявил о категорическом несогласии с решением Верховного суда

"Я должен сказать, что я категорически не согласен с тем, что решили судьи. Я не думаю, что это правильно, но мы будем двигаться дальше, и, конечно, парламент вернётся к работе", — сказал политик.

Как сообщал News.ru, председатель Верховного суда Соединённого Королевства Леди Хейл рассказала, что решение министра о приостановке работы парламента повлияло на основы демократии. Спикер палаты общин уточнил, что парламент приступит к работе 25 сентября.