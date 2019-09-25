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Литовского депутата заподозрили в предательских связях с Россией из-за Грузии 

Lenta.ru + ещё 3 39 минут назад
Литовского депутата обвиняют в связях с Россией
Фото: Сейм Литвы
Сейм Литвы одобрил проведение расследования в отношении депутата Ирины Розовой, которую подозревают в угрожающих стране связях с российскими дипломатами. Решение было принято во время прошедшего во вторник, 24 сентября заседания литовского парламента, трансляция которого доступна на YouTube.
Решение о проведении расследования поддержали 86 депутатов, против высказался только один. Еще 12 человек воздержались. Исполнением решения Сейма займется парламентский комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО). Розову подозревают в контактах с российскими дипломатами, несущими угрозу национальной безопасности страны. Поводом для обвинений стало письмо грузинского парламентария, который просил обратить внимание на участие Розовой в скандальной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.
Литовский парламент в своем расследовании должен будет выяснить, имели ли место со стороны российских дипломатов и силовиков попытки влияния на Розову и других литовских политиков и госслужащих. Выводы ведущей расследование комиссии, которые должны быть обнародованы до 1 декабря, смогут быть использованы при процедуре лишения депутатского статуса.
Скандал вокруг Розовой разразился еще в середине августа. После получения письма из грузинского парламента выяснилось, что в КНБО поступало письмо от Департамента госбезопасности (ДГБ), в котором говорилось, что Розова не должна ехать на сессию МАП. Причиной стало отсутствие у депутата доступа к закрытым данным, в котором ей было отказано опять же из-за связей с Россией. Сама депутат в ответ на обвинения говорит о «политическом заказе», а также отмечает, что в документообороте была допущена ошибка.
То заседание МАП, из-за которого Розова оказалась в опале, стало причиной еще одного скандала. После него в Тбилиси начались массовые акции протеста из-за того, что во время проведения ассамблеи депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля.
Ирина Розова является уроженкой Литвы, однако ее прошлое тесно связано с Россией. Она училась в МГУ на факультете журналистики, а после работала в областных комитетах по телевидению и радиовещанию Омской и Калининградской областей. В Литву она вернулась только в 1992 году. В политику пришла как член партии «Русский альянс».
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В мире , Политика , Владимир Путин , МГУ , Госдума , Литва
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