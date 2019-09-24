«Все больше жителей ДНР и ЛНР хотят гражданство РФ»

Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик видят в российском гражданстве гарантию дополнительной защиты, поэтому число заявлений на получение паспорта РФ будет расти. Об этом RT заявил политолог Юрий Светов, комментируя данные МВД РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что жители ДНР и ЛНР с апреля 2019 года подали более 87 тысяч заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке. При этом более 35 тысяч из них уже получили паспорта.
«Люди надеются, что наличие гражданства РФ даст им какую-то гарантию дополнительной защиты… Неопределённость с тем, как будут выполнены Минские соглашения, с тем, будет ли реализована формула Штайнмайера или Украина будет всячески отказываться от неё — вот это всё приводит к тому, что, как мне кажется, количество желающих получить гражданство России будет нарастать», — сказал Светов.