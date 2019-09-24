«Все больше жителей ДНР и ЛНР хотят гражданство РФ»

Эксперт: число заявлений на российское гражданство от жителей ДНР и ЛНР будет расти

Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик видят в российском гражданстве гарантию дополнительной защиты, поэтому число заявлений на получение паспорта РФ будет расти. Об этом RT заявил политолог Юрий Светов , комментируя данные МВД РФ

Ранее в ведомстве сообщили, что жители ДНР и ЛНР с апреля 2019 года подали более 87 тысяч заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке. При этом более 35 тысяч из них уже получили паспорта.