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Компания-владелец Stena Impero сообщила, что танкер все еще находится в Иране 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Задержанный британский танкер все еще находится в Иране
Фото: РИА Новости
Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, по-прежнему находится в Иране, несмотря на решение властей отпустить его. Об этом сообщил во вторник агентству Reuters глава Stena Bulk Эрик Хонелл.
"Танкер менял местоположение, пока находился там [в водах Ирана], чтобы пополнить запасы пресной воды. Но он все еще находится в порту Бендер-Аббас", — сообщил Хонелл.
Он добавил, что не обладает информацией о том, почему Stena Impero так и не покинул Иран.
В понедельник представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что "юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены", но не назвал сроков, когда судно может фактически покинуть Бендер-Аббас. Посол Ирана Великобритании Хамид Баединежад также подтвердил, что Stena Impero может свободно покинуть Иран.
Определить с помощью открытых источников точное местоположение танкера на данный момент невозможно. На сервисе отслеживания судов marinetraffic.com значатся координаты Stena Impero по состоянию на 21 июля южнее порта Бендер-Аббас. Танкер стоял на якоре. Ряд других порталов отслеживания не показывают расположения судна на карте.
Портал TankerTrackers.com, который наблюдает за передвижениями нефтеналивных судов, во вторник сообщил в Twitter, что Stena Impero снялся с якоря с места, где находился со второй недели августа. Авторы сообщения приложили к посту спутниковые снимки этих координат, но уточнили, что о текущем местонахождении танкера информации нет.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Reuters , Иран
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