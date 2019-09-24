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Действия США могут породить движение за перенос органов ООН в другую страну, сообщил политолог 

Парламентская газета 12 часов назад
Эксперт допустил перенос органов ООН в другую страну
Фото: РИА Новости
Выдача виз всем членам ООН изначально в 1945 году подразумевалась как нечто само собой разумеющееся. Об этом «Парламентской газете» рассказал доктор политических наук, преподаватель факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.
«Нигде в международном праве не прописано однозначно, что необходима процедура выдачи. Это предполагалось само собой. Раз органы ООН находятся на территории США, то, естественно, будет свободный въезд для представителей всех государств и уж тем более для государств — основателей ООН и постоянных членов Совбеза», — рассказал Фененко.
Он отметил, что сейчас американцы нашли лазейку в виде отсутствия обязательной прописанной процедуры, которая была оговорена в 1945 году как нечто само собой разумеющееся.
«Американцы делают ещё один шаг к подрыву ООН как основного института современного мира. Если встанет вопрос о недопуске людей на территорию ООН, может начаться движение за перенос органов ООН из США в какую-то другую страну», — высказал предположение политолог.
Учитывая то, что США на это никогда не пойдут, может начаться серьёзный кризис, заключил Фененко.
Ранее стало известно, что американская сторона не предоставила вовремя визы для российской делегации, включая главу Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Сам Косачев назвал эти действия «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий».
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