Макрон раскритиковал 16-летнюю активистку в ООН

Макрон выразил недовольство действиями шведской активистки Тунберг в ООН

Тунберг, после выступления на Генеральной Ассамблее ООН Нью-Йорке в понедельник, подала вместе с группой молодых активистов, защитников экологии планеты, жалобу в Комитет ООН по правам ребенка. В жалобе содержится обвинение в адрес пяти стран, среди которых Франция и Германия , в том, что они недостаточно делают для борьбы с изменением климата — и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка.

"Я совершенно не уверен, что это самый эффективный путь подхода к проблеме", — заявил, в частности, в этой связи французский президент.

Он отметил при этом, что "безусловно полезны все акты мобилизации [на борьбу в защиту климата], предпринимаемые со стороны нашей молодежи и более старших лиц. Однако необходимо, чтобы эти акции были сконцентрированы против тех [стран], которые зашли дальше всех, против тех, кто пытается блокировать действия по защите климата".

"Не думаю, что сегодня правительства Франции и Германии — это именно те, кто пытается блокировать действия [в защиту окружающей среды]", — подчеркнул президент Макрон.

"Сомневаюсь, что подобные действия [Тунберг] являются самым эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу [на своей территории] углеводородного сырья, принимает другие меры", — заявил французский лидер.

Он выразил при этом мнение, что "наиболее радикальные позиции [экологов] лишь вносят раскол в общество".

Поддержка министров

Заявление президента Франции было поддержано в СМИ и министрами его правительства. "Считаю, что президент Франции активно ведет работу по экологическим проблемам. Атаковать Францию за то, что она якобы недостаточно мер принимает в защиту климата — это неоправданный, чрезмерный подход", — сказала во вторник в эфире телеканала CNEWS министр социальных дел и здравоохранения Аньес Бюзен.

Со своей стороны государственный секретарь при министре экологического перехода Брюн Пуарсон заявила в эфире радиостанции FranceInfo,: "Грета Тунберг, это конечно хорошо и важно, она мобилизует людей на защиту климата. Но какие конкретные решения она предлагает? Мне они не известны".