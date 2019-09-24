Brexit обернется крахом для британского автопрома

Брексит может обернуться крахом британского автопрома

Европейские автопроизводители выступили с совместным заявлением, в котором предупредили о громадной опасности, нависшей над всей отраслью в случае «жесткого» Брексита. В заявлении Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association), которое подписали 23 европейских автоконцерна, говорится, что в случае «жесткого» Брексита между Евросоюзом и Великобританией вырастут громадные бюрократические препоны, способные погубить автомобильную индустрию. Отрасли грозит «подлинное землетрясение»: потери в результате новых таможенных барьеров будут исчисляться в миллиардах евро и негативно отразятся на потребителях в Великобритании и всей Европе. Именно поэтому Великобритания и ЕС должны принять срочные шаги, чтобы избежать Брексита «без соглашения». Главы немецкого объединения автопромышленников Бернард Маттес и французского — Кристиан Пежо — заявили, что Брексит — это не только британская проблема, он касается всего европейского и даже мирового автопрома.

По официальным данным, на Великобританию приходится 10% всех производимых на континенте автомобилей. Британский автопром уже давно не существует сам по себе: с начала 90-х годов прошлого века крупнейшие автомобильные бренды перешли под контроль зарубежных компаний. Так, немецкий концерн BMW приобрел британские автокомпании «Мини» и «Роллс-Ройс», китайская корпорация Saic Motor — «Эм-джи» (MG), индийская «Тата» (Tata) — «Ягуар» и «Лэндровер», немецкий «Фольксваген» — «Бентли». Иностранным компаниям принадлежат такие марки, как «Остин» (Austin), «Райли» (Riley), «Ровер» (Rover) и «Триумф» (Triumph). Группе международных инвесторов, в том числе американо-кувейтскому консорциуму «Продрайв» (Prodrive) принадлежит легендарный автомобильный бренд «Астон Мартин» (Aston Martin), популярная марка «Воксхолл моторс» (Vauxhall Motors) является подразделением французской компании «Пежо». В Великобритании активно работают также японские концерны «Ниссан», «Тойота» и «Хонда».

По мнению британской газеты «Гардиан», «жесткий» Брексит разрушит хорошо отлаженную систему экспорта-импорта, а также сборки и продаж автомобилей. Кто теперь обеспечит бесперебойную поставку комплектующих «точно в срок»? Вопрос остается без ответа. Опасаясь срыва поставок, автопроизводители стали накапливать комплектующие на складах, что привело к удорожанию производства. Тем временем сама британская автоиндустрия переживает самый серьезный с 2001 года кризис. Только за последний год производство автомобилей упало более чем на 10%. Главная причина — угроза «жесткого» Брексита, которая фактически привела к замораживанию инвестиций в британский автопром. Негативно воздействует и ряд глобальных проблем, таких как торговая война между Китаем и США и всемирная кампания по запрету дизельных двигателей.

Британский автопром был до сих пор крупным экспортером: в прошлом году 80% из полутора миллионов произведенных в Великобритании автомобилей продавались на внешних рынках, прежде всего в ЕС, США и Китае. Однако в этом году зарубежные инвестиции сократились наполовину.

Работающие в Великобритании зарубежные автоконцерны не сидят сложа руки и уже приступили к сокращениям персонала и созданию резервов комплектующих. На принадлежащих индийской компании «Тата» заводах «Ягуар-Лэндровер» (JLR), где заняты 18 с половиной тысяч человек, уже объявлено о сокращении четырех с половиной тысяч сотрудников. JLR также накапливает комплектующие, чтобы выдержать хотя бы кратковременные срывы поставок. Представители компании заявили, что «жесткий» Брексит поставит под угрозу ее конкурентоспособность, инвестиции на британской территории и свободу торговли с Евросоюзом.

Тем временем, японский концерн «Ниссан» отказался от строительства завода по производству внедорожников в Великобритании в связи с тем, что идет отказ от дизельных моторов, но прежде всего потому, что Брексит ставит под вопрос будущее взаимодействие Великобритании с Европой, что лишает возможности планировать производство. В случае введения 10-процентного тарифа на экспорт, дополнительная нагрузка на британское подразделение «Ниссан» составит 500 миллионов фунтов в год.

Европейская ассоциация автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association) напоминает, что каждый день Ла-Манш пересекают 1 100 тяжелых транспортных средств, которые перевозят автомобили, моторы и комплектующие в Великобританию. В случае «жесткого» Брексита даже короткие задержки на таможне вызовут громадные логистические проблемы, нарушат производственный процесс и приведут к значительным финансовым потерям. Стоимость производства может вырасти чуть ли не вдвое, уже началась бешеная охота за складскими помещениями, что вызывает совершенно ненужные расходы. Также в случае «жесткого» Брексита в действие вступят правила ВТО, и это означает, что на каждый произведенный автомобиль, пересекающий границу в любом направлении, будет наложена пошлина в 10%. В действительности, ущерб от введения таможенных барьеров не поддается никаким подсчетам. Ясно лишь, что он будет огромным, заключает ассоциация.

По мнению аналитиков немецкого издания «Шпигель», проблемы европейского и британского автопрома вписываются в общую экономическую деградацию континента, толчок которой дали Брексит и мировые торговые войны. Больше других пострадала Германия, где практически началась рецессия и наблюдается спад производства. Особенно пострадала ключевая автомобильная отрасль, на которой негативно отразились новые импортные барьеры в Китае и США, а также угроза «жесткого» Брексита, ведь Германия является чуть ли не основным инвестором в британский автопром («Бентли», «Роллс-Ройс», «Мини»).