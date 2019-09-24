Интернет, сыр, метро: чем Россия отличается от Европы

Быстрый интернет, знание классики и чистое метро — Ostexperte рассказал, чем Россия отличается от Европы

Советские стереотипы в отношении россиян уже не действуют, но России по-прежнему есть чем удивить европейцев, пишет Доминик Калус на немецком новостном портале Ostexperte. В отличие от немцев, русские любят и знают свою классическую литературу, не носят при себе наличные деньги, платят за женщин в ресторане и не всегда умеют ездить на велосипеде. Хорошего сыра у них не найдёшь, а в музеи выстраиваются очереди, зато повсюду есть быстрый бесплатный интернет, а в метро очень чисто.

Россия отличается от того, что о ней часто можно услышать, пишет Доминик Калус на немецком новостном портале Ostexperte. При этом он подразумевает не советское наследие, а множество менее заметных повседневных мелочей, которые кажутся необычными жителю Западной Европы. Для читателей издания он составил собственную подборку из 13 наблюдений, отойдя от советских стереотипов и водочных клише.

По мнению автора статьи, для многих немцев Россия существует исключительно на карте, в учебниках истории и в новостях, но не как реальное место, куда можно отправиться. Для тех, у кого нет предков из России или из числа российских немцев, это, как правило, совершенно чужая страна. Поэтому, приезжая сюда, многие западные европейцы обнаруживают, что в России всё совсем не так, причём зачастую в сферах, о которых они никогда бы не подумали.

Например, многие считают, что Москва — город мировой величины, в котором прекрасно можно обойтись без знания языка. Однако это не так. За пределами сферы делового общения тем, кто не знает русского, в повседневной жизни придётся нелегко. Каждый поход в супермаркет станет испытанием на прочность, как и всякая попытка попросить помощи у прохожих. Получить у врача справку на английском языке в Москве практически нереально, пишет Доминик Калус. Схема метро, банковские и билетные автоматы снабжены английской версией — но тем, кто хочет пообщаться с прохожими, продавцами, кассирами и таксистами, придётся учить русский, причём это не зависит от возраста россиян. Даже многие молодые люди не говорят по-английски. Тем выше для гостей столицы мотивация к изучению русского языка, отмечает автор статьи.

Вторая российская особенность, по версии Калуса, — здесь не улыбаются. Это не страна улыбок, а страна «неприветливо-прохладно-дистанцированных взглядов». Служащие, продавцы, пешеходы — все смотрят на тебя так серьёзно, что начинаешь чувствовать себя сбитым с толку и даже подавленным, признаётся автор. Иностранцев в России узнают по тому, как они улыбаются незнакомым. Здесь такие улыбки считаются невежливыми и неискренними. Но к этому можно привыкнуть, уверяет Доминик Калус. И тем больше начинаешь ценить редкие прекрасные и настоящие улыбки, которые действительно идут от самого сердца.

Если раньше метро было пугающе громким, и разговаривать там было невозможно, то сейчас современная техника значительно снизила уровень шума. Правда, молчание тоже сохранилось. Иностранцев в московском метро можно опознать по оживлённой беседе, в то время как местные жители сидят тихо и молчаливо. Как правило, москвичи в метро апатично смотрят перед собой в пустоту, не замечая людей вокруг. По признанию автора, такая «отстранённая вежливость» делает поездку приятной, но непримечательной. И кстати: при случае иностранцы спокойно ставят свои сумки на пол в поезде, в то время как россияне всегда везут свои вещи у себя на коленях, отмечает Калус.

Кроме того, по его наблюдению, в отличие от поездов дальнего следования, россиянам даже в голову не приходит есть в метро. А ещё в московском метрополитене нет мусорных корзин — и всё-таки внутри очень чисто, подчёркивает автор статьи.

Если московское метро стало тише, чем было раньше, то города в целом это никак не касается, продолжает он. Шумы атакуют граждан со всех сторон: на улице гудит транспорт, из магазинов гремит музыка, на тротуарах кричат в микрофон уличные зазывалы, в ресторанах музыка подчас громковата, и даже в парках повсюду установлены громкоговорители, «радующие» прохожих объявлениями или попсой. Помимо этого, стройки работают до позднего вечера и, конечно же, даже по воскресеньям. Чтобы жить в центре Москвы, нужно иметь крепкие нервы, заключает путешественник из Германии.

Ещё одно его наблюдение косвенно связано с метро — там читают книги.

«Настоящие печатные книги!» — изумляется Калус.

Русские — читающая нация, опросы и исследования постоянно это подтверждают. Метровые книжные полки в не самых богатых квартирах — в порядке вещей. При этом чтение относится к числу не особенно затратных хобби, уверяет автор. Издание классической литературы (например, «Мастера и Маргариту» на русском языке) можно купить всего за €2. Более того, произведения классиков в России ценят, и не только студенты-филологи. Если в Германии едва ли кто-то и правда читал «Страдания юного Вертера», то в России своих писателей знают и любят. Это отчасти связано с системой школьного образования: за летние каникулы школьники обязаны прочитать до 15 книг. К печатному слову в стране относятся с уважением, отмечает автор статьи.

Очереди и номерки в России вовсе не ушли в прошлое, продолжает Доминик Калус. С советских времён в стране сохранилась «культурная техника стояния в очередях», хотя уже и не в таких масштабах, как при открытии первого филиала «Макдональдса» . На почте, в официальных учреждениях или в сетевых кофейнях — сначала нужно вытянуть номер, и только после его предъявления вас обслужат. К удивлению автора, особенно часто очереди собираются перед музеями. Простоять полчаса на морозе ради изобразительного искусства в России — норма. Особенно этим славятся последние недели до закрытия выставок, но и в других случаях без покупки билета онлайн приходится подождать. С чем это связано — с одержимостью россиян искусством или с плохой организацией в музеях, — автору статьи выяснить не удалось, поэтому он предположил, что обе версии справедливы.

Необычным для жителя Западной Европы оказался и тот факт, что в России зарплату получают дважды в месяц — правда, не в двойном объёме, а лишь поделённую на две части. Возможно, это тоже наследие советских времён, призванное помешать гражданам спустить всю зарплату сразу же, в начале месяца, предполагает Калус. В любом случае, россияне имеют возможность порадоваться приходу зарплаты дважды в месяц.

Что касается феминизма, подходить к России с европейскими мерками бесполезно: распределение гендерных ролей надёжно зацементировано в российских традициях, несмотря на то что при социализме работающие женщины были нормой — и в то же время воспринимались, в первую очередь, как матери и воплощение красоты. Сегодня иностранцам в России стоит знать, что руки в знак приветствия здесь пожимают только мужчины, а если мужчина идёт куда-то с русской женщиной, он всегда оплачивает счёт за двоих, и это не означает для него никакого преимущества. Россияне искренне удивляются, когда узнают, что в Германии в аналогичных ситуациях женщины платят за себя сами. По признанию автора статьи, он никогда не забудет «ошарашенного взгляда» официантки, когда его знакомая итальянка в Москве пригласила его вместе с приятелем на ужин и расплатилась за всех.

Если говорить об оплате, то здесь у россиян тоже есть своя особенность. За пару шотов в баре на дискотеке, за мороженое в уличном ларьке или за покупки в супермаркете — россияне повсюду расплачиваются картами. Совсем недавно автор статьи выяснил, что Россия — это страна, в которой даже в самом дряхлом миниавтобусе можно оплатить билет при помощи смартфона. В результате у россиян всё реже оказываются при себе наличные деньги. Проблемы возникают уже тогда, когда нужно расплатиться тысячной банкнотой, а это, по подсчётам автора, около €14. Однажды таксист не смог найти для автора статьи сдачу в 500 рублей — и просто перевёл 300 из них Калусу на счёт через мобильный телефон.

Российское эмбарго, введённое в ответ на западные санкции, заметно в первую очередь в одной вещи: нигде нет хорошего сыра, утверждает автор статьи. Россия сократила свою зависимость от импорта, что существенно подстегнуло отечественное производство в сфере продовольствия, — однако никто не говорит, что российские продукты настолько же хороши, как европейские, отмечает Калус. С его точки зрения, сыр из супермаркета, в лучшем случае, не имеет совсем никакого вкуса.

Ещё одно отличие касается велосипедов. Германия — страна велосипедов. В Баварии ездить на велосипеде учат ещё в начальной школе. Ездить на велосипеде умеет каждый немец. В России всё не так. Многие россиянки этому никогда не учились, и на то есть как культурные, так и логистические причины: расстояния между населёнными пунктами зачастую слишком велики, чтобы преодолеть их на велосипеде. К тому же не самые безопасные магистрали нередко являются единственным путём, по которому можно попасть из одного города в другой. Сервис, позволяющий взять велосипед напрокат, в Москве очень популярен, а город планирует обустроить множество велосипедных дорожек и маршрутов в будущем. Тем не менее многие россияне не умеют кататься на велосипеде, и в этом нет ничего необычного для них, подчёркивает автор портала Ostexperte.

Наконец, россияне обожают делать покупки онлайн, разрабатывают новые мобильные приложения, и у них почти всегда есть стабильный надёжный интернет. В получасе езды за городской чертой Мюнхена местами уже не получить доступа к мировой сети, зато в какой-нибудь кавказской горной деревне интернет работает превосходно, удивляется автор. В центре Москвы повсюду доступен бесплатный беспроводной интернет, даже в метро и парках. И если кто-то ещё считает Россию отсталой в технологическом плане, ему срочно нужно совершить туда поездку самому, советует Доминик Калус на новостном портале Ostexperte.