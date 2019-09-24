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В Гонконге избили члена законодательного собрания и сняли это на видео 

РИА Новости 39 минут назад
Неизвестные избили депутата в Гонконге
Фото: РИА Новости
Неизвестные избили члена законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Роя Квонга, выступающего против поправок к закону об экстрадиции, и записали это на видео, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В воскресенье в десять часов утра по местному времени (05.00 мск) Рой Квонг забирал машину на стоянке около парка водно-болотных угодий Гонконга. На него напали трое человек, жестоко избивших политика ногами, пострадавший госпитализирован, сообщает телерадиокорпорация.
Демократическая партия возмущена этим происшествием. По ее мнению, это умышленное и организованное нападение, а один из нападавших еще и записал это на видеокамеру.
По мнению члена демократической партии Джеймса Ту, этот фрагмент видеозаписи неизвестные могли продать или же просто оставить себе для развлечения.
Товарищ Квонга по партии Лам Чеуктинг заявил, что это нападение — не единичный случай: в прошедшие два месяца многие члены партии подверглись нападениям. По его мнению, некоторые люди пытаются заставить отступить политиков, выступающих против законопроекта об экстрадиции. Он подчеркнул, что их не запугать насилием.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Демократическая партия США , Гонконг
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