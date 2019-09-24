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СМИ: в Йемене в результате удара аравийской коалиции погибли 13 человек 

ТАСС 1 час назад
Более 10 человек стали жертвами авиаударов в Йемене
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 13 человек погибли в результате ударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. Об этом сообщает во вторник телеканал Al Massira, подконтрольный движению йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах".
По его данным, бомбардировкам подвергся жилой дом в населенном пункте Каатаба провинции Эд-Далиа на юго-западе страны. Как отмечает телестанция, в настоящее время идет разбор завалов рухнувшего здания, поэтому не исключено, что число жертв может возрасти.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Йемен , Саудовская Аравия
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