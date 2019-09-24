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Премьер Италии заявил о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Россию нельзя отстранять от решения мировых кризисов
Фото: РИА Новости
Россия играет важную роль в разрешении всех крупных геополитических кризисов. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"У меня нет оснований утверждать, что Россия играет дезинтегрирующую роль в отношении правительств, систем, партий. Добавлю, что она играет важную роль в разрешении всех наиболее значительных геополитических кризисов в мире", — заявил Конте в интервью итальянскому новостному телеканалу Skytg24.
Он также добавил, что, по его мнению, с Москвой необходимо всегда поддерживать диалог, чтобы регулировать разрешение мировых кризисов и "находить решения в интересах наших (итальянских — прим. "РГ") производителей, всей нашей производственной системы на столь важном рынке".
Ранее Конте заявлял, что работает над снятием антироссийских санкций, а также выступал против автоматического продления ограничительных мер в отношении Москвы.
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