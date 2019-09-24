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Лондон начал расследование в отношении компании Thomas Cook 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 11 часов назад
Лондон начал расследование против Thomas Cook
Фото: РИА Новости
Правительство Британии начало выяснять роль руководства Thomas Cook в крахе старейшей британской туристической фирмы. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Андреа Лидсом обязала государственное агентство по неплатежеспособности проверить деятельность управляющих и выявить причины банкротства компании.
Соответствующее решение было принято на фоне жесткой критики общественности по поводу получения руководством Thomas Cook за последнее десятилетие в общей сложности 18,7 млн фунтов стерлингов (23,2 млн долларов) — в то время, когда компания испытывала трудности, передает ТАСС.
«Расследование должно рассматривать не только деятельность управляющих непосредственно перед банкротством, но и проверить, не нанесло ли их какое-либо действие ущерб кредиторам или пенсионным схемам», — указала Лидсом в письме исполнительному директору агентства Дину Билу.
Напомним, старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов. После стало известно, что организация объявила о ликвидации и о возвращении всех британских клиентов.
За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тыс. человек, из них около 160 тыс. — граждане Британии.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что банкротство Thomas Cook не затронет работу входящих в нее российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».
Тем временем «дочки» Thomas Cook в Германии остановили продажи.
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В мире , Ирина Тюрина , Российский союз туриндустрии , ИТАР-ТАСС
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