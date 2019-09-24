Зеленский ждет «мощной» встречи с Трампом

Зеленский ожидает «мощную» встречу с Трампом

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — заявил Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США.

Ранее Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Накануне Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.