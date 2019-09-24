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Зеленский ожидает «мощную» встречу с Трампом 

RT на русском 20 минут назад
Зеленский ждет «мощной» встречи с Трампом
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает «мощную» встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — заявил Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США.
Ранее Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Накануне Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН
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