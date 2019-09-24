Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: французские аграрии начали серию акций протеста 

ТАСС + ещё 2 12 часов назад
Французские фермеры жгут костры в знак протеста
Фото: РИА Новости
Французские фермеры начали минувшей ночью серию манифестаций протеста под названием "Огни гнева". Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.
В различных регионах страны, на перекрестках дорог и вдоль них они разожгли большие костры — так было в столичном регионе Иль-де-Франс, департаменте Эсон (юго-восточнее Парижа), департаменте Верхняя Гаронна (юго-запад) и даже в Кале, поблизости от въезда в туннель под Ла-Маншем. Участники акций подчеркнули, что таким образом они протестуют против продолжающегося ухудшения своего положения.
Недовольство французских аграриев вызвал недавно опубликованный проект закона, вводящий поблизости от населенных пунктов сельскохозяйственные зоны, в которых запрещено использовать пестициды. В случае принятия он начнет действовать с начала 2020 года. Это, по мнению фермеров, значительно сократит площади их сельскохозяйственных угодий и таким образом снизит урожайность. Только в столичном регионе Иль-де-Франс площадь эффективно используемых сельскохозяйственных угодий может сократиться на пять-шесть тыс. га.
Аграрии подчеркивают, что это только добавляет им трудностей в ситуации, когда их доходы находятся на крайне низком уровне.
"Этот законопроект стал каплей воды, переполнившей чашу терпения. Мы практически постоянно теперь подвергаемся в обществе критике за свои методы работы, что усложняет и без того наш тяжкий труд", — подчеркнула в интервью радиостанции France Info Амандин Мюре-Беген, генеральный секретарь отделения профсоюза Jeunes Agriculteurs ("Молодые аграрии") парижского региона.
По ее мнению, подобные "нападки на сельский мир вызваны прежде всего незнанием его особенностей".
Как заявили основные профсоюзы французских фермеров, акции протеста продолжатся в ближайшие дни по всей Франции и завершатся лишь в конце недели.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТАСС: последние новости
Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов Открытие железнодорожной части Крымского моста отметят презентацией одноименного вина Открытие железнодорожной части Крымского моста отметят презентацией одноименного вина Макрон выразил недовольство действиями шведской активистки Тунберг в ООН Макрон выразил недовольство действиями шведской активистки Тунберг в ООН
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Объявлено о начале импичмента Трампа
Объявлено о начале импичмента Трампа3
Трамп удивился возможному импичменту
Трамп удивился возможному импичменту
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину4
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США41
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика