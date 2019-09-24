Украинцы «разобрали» Крымский мост по частям

Украинцы активно распространяют в сети информацию о том, что Крымский мост якобы разбирают по частям. Поводом послужил казус. На экраны вышел репортаж, в котором представитель прессы вещает о том, что из воды вынимают даже сваи.

«Он дело свое сделал», — говорит сотрудник «Россия — Крым».

На самом деле речь идет о вспомогательном сооружении, используемом для строительства дороги через Керченский пролив. Строение находится между автомобильной и железнодорожной частью конструкции.

Украинцы до сих пор не могут смириться с тем, что Крым стал частью России и плодят слухи. Напомним, это уже не первая байка про мост. Ранее была информация о том, что он якобы разваливается.

Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Крым и Кубань свяжет новая дорога, каждый километр которой обойдется в миллиард рублей.