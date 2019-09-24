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Украинцы «разобрали» Крымский мост по частям 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Украинцы активно распространяют в сети информацию о том, что Крымский мост якобы разбирают по частям. Поводом послужил казус. На экраны вышел репортаж, в котором представитель прессы вещает о том, что из воды вынимают даже сваи.
«Он дело свое сделал», — говорит сотрудник «Россия — Крым».
На самом деле речь идет о вспомогательном сооружении, используемом для строительства дороги через Керченский пролив. Строение находится между автомобильной и железнодорожной частью конструкции.
Украинцы до сих пор не могут смириться с тем, что Крым стал частью России и плодят слухи. Напомним, это уже не первая байка про мост. Ранее была информация о том, что он якобы разваливается.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Крым и Кубань свяжет новая дорога, каждый километр которой обойдется в миллиард рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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В мире , Видео , Украина , ФедералПресс
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