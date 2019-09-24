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Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры 

RT на русском + ещё 2 11 часов назад
Азербайджан и Армения обсудили Нагорный Карабах
Фото: РИА Новости
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнения по карабахской проблеме.
«На ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе», — приводит РИА Новости слова официального представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейлы Абдуллаевой.
Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян отметила, что на встрече «стороны обозначили дальнейшие шаги».
Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке и обсудят карабахскую проблему.
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В мире , Кавказ , Эльмар Мамедъяров , Генассамблея ООН , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Нью-Йорк
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