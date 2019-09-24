«Принудительно»: Украина требует от России новую границу

Украинское госучреждение «Госгидрография» намерено добиваться проведения «принудительного переговорного процесса» между «высшими должностными лицами» России Украины по поводу установления морских границ в Азовском море и Керченском проливе.

Госучреждение Украины «Госгидрография» предлагает организовать «принудительные» переговоры с российскими властями, чтобы установить морскую границу между Украиной и Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что в 2003 году договор о российско-украинской государственной границе был заключен. Но в нем, по данным госучреждения, не были прописаны морские границы. Кроме того, в том же году был заключен и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по которому Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России и Украины.

«Согласно статье 1 этого Договора Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует», — подчеркнули в украинском ведомстве.

В связи с этим организация «предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ».

В частности, о проведении диалога на эту тему попросил руководитель подчиняемой Минтрансу Украины «Госгидрографии» Александр Шипцов.

«С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы», — приводит ведомство его слова.

В ведомстве уверены, что без установления морской границы между соседними государствами «Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и/или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы».

Украинские специалисты отметили, что, согласно статье 298 и Приложению V к Конвенции ООН по морскому праву, есть возможность сформировать специальную международную «делимитационную» комиссию. В качестве примера украинские чиновники назвали условно «принудительную» делимитацию между Австралией и Восточным Тимором, которая состоялась в 2018 году. эти страны на добровольной основе заключили это соглашение, принимая в расчет результаты специально созданной комиссии.

«Украина и РФ являются также сторонами Конвенции ООН по морскому праву. На сегодня Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной (как Австралия с Тимором), но письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение», — обратил внимание первый замглавы «Госгидрографии», специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

Он добавил, что на этих выводах можно будет основываться в дальнейшем, когда страны будут готовы к подписанию соглашения о делимитации морской границы «после изменения политической ситуации в России».

По словам почетного адвоката России Валерия Ванина, международный переговорный процесс, который собирается организовать украинская сторона, не перспективен.

«С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы. Принудительность — это вещь исключенная. В силу того, что каждое государство обладает суверенитетом, как Россия, так и Украина, нет такого международного правового механизма, чтобы принудить исполнять какие-то решения», — сказал Ванин в комментарии RT.

Эксперт отметил, что в рамках этой инициативы киевские власти вновь могут попытаться поставить на повестку дня вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

«Эта инициатива направлена на попытку обозначить морские границы Украины без учета вхождения Крыма в состав России. Таким образом, еще раз обострить вопрос, создать информационный повод вокруг темы, которая всем уже неинтересна», — уверен собеседник издания.

В 2014 году в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров перешел под российскую юрисдикцию. Однако это решение жителей региона не признали европейские государства, США и Украина, которые сразу ввели антироссийские санкции. При этом украинские власти до сих пор считают эту территорию своей, но «временно оккупированной».