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Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Две ракеты упали в Багдаде в зоне дипмиссий
Фото: © AFP 2019 / Sabah Arar
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
"Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, прозвучал сигнал воздушной тревоги в районе американского посольства", — передает телеканал.
В свою очередь иракский портал Baghdadtoday сообщает со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака, что в городе прогремел взрыв.
Подробностей произошедшего пока не приводится. При этом ливанский канал al-Mayadeen сообщает о якобы двух взрывах в иракской столице.
"Зеленая зона" — территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр — была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году, в мае этого года власти объявили об открытии "зеленой зоны". В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.
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В мире , Оружие , Sky News
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