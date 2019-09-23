В ПАСЕ отреагировали на отказ Киева от участия

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он заявил, что участие в сессиях ассамблеи является обязательным для всех государств-членов.

По мнению Кокса, российская сторона должна была направить новую делегацию в ПАСЕ и то же самое касается Украины.

Представитель ПАСЕ подчеркнул, что Совет Европы не явлояется "кафе, где вы выбираете все, что вам нравится".

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.