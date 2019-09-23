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На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее 

Газета.Ru 46 минут назад
В ПАСЕ отреагировали на отказ Киева от участия
Фото: ТАСС
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он заявил, что участие в сессиях ассамблеи является обязательным для всех государств-членов.
По мнению Кокса, российская сторона должна была направить новую делегацию в ПАСЕ и то же самое касается Украины.
Представитель ПАСЕ подчеркнул, что Совет Европы не явлояется "кафе, где вы выбираете все, что вам нравится".
Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.
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В мире , Совет Европы , Киев
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