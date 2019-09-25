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Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Фото: РИА Новости
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс», — цитирует его РИА Новости.
Также президент Франции заявил, что встреча в нормандском формате пройдёт в ближайшие недели.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» может состояться в середине октября.
В конце мая Зеленский в ходе встречи с общественными активистами оценил возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Зеленского.
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В мире , Европа , Украина , Вадим Пристайко , Леонид Кравчук , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , МИД , РИА Новости , Нью-Йорк
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