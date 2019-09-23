Трамп счел себя достойным Нобелевской премии

Трамп посетовал, что ему не дают Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп пожаловался журналистам, что ему не дают Нобелевскую премию, несмотря на его многочисленные заслуги на ниве сохранения мира между разными странами.

На пресс-конференции Трамп назвал себя «чрезвычайно хорошим посредником». Один из репортеров предположил, что если президенту удастся решить застарелую проблему Кашмира, то его обязательно удостоят Нобелевской премии.

«Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают», — заявил в ответ Трамп.

Президент напомнил, что в 2009 году Нобелевская премия мира была вручена Бараку Обаме с формулировкой «за экстраординарные усилия по укреплению международной дипломатии» и призывы к нераспространению ядерного оружия.

«Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он ее получил. И, знаете, что? Это единственное, в чем я с ним согласен», — сказал Трамп.

Барак Обама удостоился престижной награды менее, чем через девять месяцев после вступления в должность. Это решение вызвало растерянность у части мирового сообщества, которое засомневалось, что он мог заслужить почетную премию за такой короткий срок в условиях продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

Недоуменные голоса раздались даже в Белом доме.