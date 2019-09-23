Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп посетовал, что ему не дают Нобелевскую премию 

360tv.ru + ещё 8 2 часа назад
Трамп счел себя достойным Нобелевской премии
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп пожаловался журналистам, что ему не дают Нобелевскую премию, несмотря на его многочисленные заслуги на ниве сохранения мира между разными странами.
Как сообщило издание Politico, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Нью-Йорке, где вскоре начнутся общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На пресс-конференции Трамп назвал себя «чрезвычайно хорошим посредником». Один из репортеров предположил, что если президенту удастся решить застарелую проблему Кашмира, то его обязательно удостоят Нобелевской премии.
«Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают», — заявил в ответ Трамп.
Президент напомнил, что в 2009 году Нобелевская премия мира была вручена Бараку Обаме с формулировкой «за экстраординарные усилия по укреплению международной дипломатии» и призывы к нераспространению ядерного оружия.
«Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он ее получил. И, знаете, что? Это единственное, в чем я с ним согласен», — сказал Трамп.
Барак Обама удостоился престижной награды менее, чем через девять месяцев после вступления в должность. Это решение вызвало растерянность у части мирового сообщества, которое засомневалось, что он мог заслужить почетную премию за такой короткий срок в условиях продолжающейся войны на Ближнем Востоке.
Недоуменные голоса раздались даже в Белом доме.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
360tv.ru: последние новости
США объяснили Украине, как «вернуть» Крым США объяснили Украине, как «вернуть» Крым Порошенко оценил шансы на попадание в тюрьму Порошенко оценил шансы на попадание в тюрьму Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США
Комментарии3
В мире , Барак Обама , Имран Хан , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США усилят военное присутствие в Польше
США усилят военное присутствие в Польше10
В РФ раскритиковали Эстонию
В РФ раскритиковали Эстонию10
«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире
«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире58
Филарет рассказал о нарушениях в уставе церкви на Украине
Филарет рассказал о нарушениях в уставе церкви на Украине1
Россиянину грозит 90 лет тюрьмы в США
Россиянину грозит 90 лет тюрьмы в США
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение