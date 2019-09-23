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Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину 

Рамблер 45 минут назад
Участие всех стран-членов Совета Европы в работе уставных органов организации обязательно. Об этом заявил глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс, комментируя отказ Украины посылать делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ.
По словам Кокса, Украина должна была направить свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ.
«Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете то, что вам нравится», — приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кокс также прокомментировал призыв Киева провести расширенные консультации СЕ по поводу последствий возвращения России в организацию, а также разработать механизмы привлечения к ответственности стран-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.
По словам голландского парламентария, Украине не стоило отказываться от участия в сессии, чтобы иметь возможность принять участие в работе над этим механизмом.
Ранее во вторник украинская делегация официально отказалась принять участие в работе осенней сессии ПАСЕ.
Комментарии307
В мире , Видео , Украина , Совет Европы , РИА Новости
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