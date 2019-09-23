Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину

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«Совет Европы — не кафе». В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию 

РИА Новости 43 минуты назад
В ПАСЕ прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации и заявили, что Киев был обязан направить делегацию.
Как заявил РИА Новости глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс, все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, это предусматривается резолюцией "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в три четверти в апреле прошлого года.
"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится".
Голландский парламентарий Тини Кокс
Киев также призвал коллег из Совета Европы провести расширенные консультации по поводу последствий безусловного возвращения России в ПАСЕ и разработать эффективные механизмы ответственности "государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права".
Комментируя эту часть заявления, Кокс сказал, что ведется разработка совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека.
"На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", — заключил Кокс.
Ранее в понедельник украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии из-за возвращения России.
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Комментарии67
В мире , Видео , Украина , Совет Европы , РИА Новости , Киев
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