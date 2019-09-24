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Страны пакта Рио ввели санкции против Венесуэлы 

Вести Экономика + ещё 11 1 час назад
Против Венесуэлы ввели новые санкции
Фото: РИА Новости
Страны Межамериканского договора о взаимопомощи объявили о введении санкций против персон и организаций правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщается в заявлении.
Заявление опубликовано в Twitter Организации американских государств (OAS).
"Идентифицировать людей и организации, связанных с Николасом Мадуро, и занятых в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, терроризме и его финансированию, и связанных с транснациональной организованной преступности, чтобы использовать все меры для расследования, преследования в судебном порядке, наказания виновных, ареста их активов в государствах-участниках соглашения", — отмечается в заявлении.
Межамериканский договор о взаимной помощи — пакт "Рио-де-Жанейро" 1947 г., или "Пакт Рио" подписан в Рио-де-Жанейро рядом американских стран в 1947 г.
По договору нападение на любую страну-участницу договора, будет означать нападение на все страны-участники договора. Для организационно-технических нужд была создана Организация американских государств (ОАГ). В организацию входят Аргентина, Багамские Острова, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Тринидад, Тобаго, Уругвай и Чили.
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Комментарии1
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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