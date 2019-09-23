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МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения 

РИА Новости 1 час назад
ФРГ приветствовала ратификацию РФ Парижского соглашения
Фото: РИА Новости
МИД Германии приветствует решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату, говорится в сообщении ведомства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран.
"Федеральное министерство иностранных дел приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату. Мы хотим прийти к нейтральному уровню выбросов CO2 в мире к 2050 году. Мы сможем достичь этого только в том случае, если все будем действовать сообща", — говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.
"Германия готова поддержать Россию в сокращении выбросов CO2", — подчеркнули в ведомстве.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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Комментарии
В мире , Политика , Дмитрий Медведев , МИД , Германия
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