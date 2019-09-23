Трамп объявил о создании коалиции для защиты верующих

Кроме того, администрация страны выделила $25 млн на защиту свободы вероисповедания, передаёт ТАСС.

Глава государства призвал все страны мира уважать это право человека и прекратить преследование верующих.

Прекратить преследования против людей веры, освободить узников совести, отменить законы, ограничивающий свободу религии и веры, — подчеркнул он.