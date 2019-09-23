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Трамп объявил о создании коалиции для защиты верующих 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Трамп объявил о создании коалиции для защиты верующих
Фото: globallookpress.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в США создаётся коалиция, целью которой станет защита религиозных людей на рабочих местах.
Кроме того, администрация страны выделила $25 млн на защиту свободы вероисповедания, передаёт ТАСС.
Глава государства призвал все страны мира уважать это право человека и прекратить преследование верующих.
Прекратить преследования против людей веры, освободить узников совести, отменить законы, ограничивающий свободу религии и веры, — подчеркнул он.
Как ранее сообщал News.ru, Русская православная церковь считает, что молодёжи важно демонстрировать яркие и вдохновляющие образы полноценных и счастливых многодетных семей в искусстве и рекламе.
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В мире , Ближний Восток , США , Дональд Трамп , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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