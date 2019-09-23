Школьница обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Школьница-активистка в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Выдвинутая на Нобелевскую премию мира 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

Она выступила в зале Генассамблеи ООН , заявив, что «все это неправильно», ее «не должно здесь быть». Как заявила сама Тунберг, она «должна быть в школе» в Швеции.

«Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете!» — приводит ее слова ТАСС.

Тунберг обвинила мировых лидеров в том, что те «пустыми заявлениями украли» ее «мечты, детство».

16-летняя активистка заявила, что главы государств обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».

По словам девушки, мировым лидерам не стоит даже пытаться утверждать, будто предпринимается достаточно мер для борьбы с загрязнением атмосферы.

Тунберг заверила, что «новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей».

«И если вы подведете нас, мы никогда не простим», — сказала она.