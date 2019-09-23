Школьница обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Выдвинутая на Нобелевскую премию мира 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.
Она выступила в зале Генассамблеи ООН, заявив, что «все это неправильно», ее «не должно здесь быть». Как заявила сама Тунберг, она «должна быть в школе» в Швеции.
«Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете!» — приводит ее слова ТАСС.
Тунберг обвинила мировых лидеров в том, что те «пустыми заявлениями украли» ее «мечты, детство».
16-летняя активистка заявила, что главы государств обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».
По словам девушки, мировым лидерам не стоит даже пытаться утверждать, будто предпринимается достаточно мер для борьбы с загрязнением атмосферы.
Тунберг заверила, что «новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей».
«И если вы подведете нас, мы никогда не простим», — сказала она.
Тунберг прославилась, когда вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту. Она требовала от властей страны прикладывать больше усилий в борьбе с изменением климата. Ее одиночный протест породил целое международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture, передает РИА «Новости».
"The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. "
— @GretaThunberg at UN #ClimateAction Summit. https://t.co/g4uXzT9aRM pic.twitter.com/2nBzFxsnxP— United Nations (@UN) September 23, 2019