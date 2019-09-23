Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьница-активистка в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 48 минут назад
Школьница обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Фото: РИА Новости
Выдвинутая на Нобелевскую премию мира 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.
Она выступила в зале Генассамблеи ООН, заявив, что «все это неправильно», ее «не должно здесь быть». Как заявила сама Тунберг, она «должна быть в школе» в Швеции.
«Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете!» — приводит ее слова ТАСС.
Тунберг обвинила мировых лидеров в том, что те «пустыми заявлениями украли» ее «мечты, детство».
16-летняя активистка заявила, что главы государств обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».
По словам девушки, мировым лидерам не стоит даже пытаться утверждать, будто предпринимается достаточно мер для борьбы с загрязнением атмосферы.
Тунберг заверила, что «новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей».
«И если вы подведете нас, мы никогда не простим», — сказала она.
Тунберг прославилась, когда вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту. Она требовала от властей страны прикладывать больше усилий в борьбе с изменением климата. Ее одиночный протест породил целое международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture, передает РИА «Новости».
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко заявил о готовности принять меры безопасности после разрыва ДРСМД Лукашенко заявил о готовности принять меры безопасности после разрыва ДРСМД Власти Молдавии отказались от «антироссийского подхода» Власти Молдавии отказались от «антироссийского подхода» Порошенко заявил о невозможности «упрятать его в тюрьму» Порошенко заявил о невозможности «упрятать его в тюрьму»
Комментарии12
В мире , Грета Тунберг , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Солдата США арестовали за желание воевать на Украине
Солдата США арестовали за желание воевать на Украине2
Ветлицкая вернулась в Россию на заработки
Ветлицкая вернулась в Россию на заработки17
Американку с маской Бэтмена вылечат в России
Американку с маской Бэтмена вылечат в России13
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов1
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии36
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение