Украинцы завалили звонками НАБУ

Украинцы завалили звонками Национальное антикоррупционное бюро

Призыв президента Украины Владимира Зеленского сообщать о случаях вымогательства в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перегрузил горячую линию ведомства до такой степени, что из-за шквала звонков связаться со специалистами стало невозможно.

В НАБУ инициатива главы государства вызвала лишь раздражение. Его сотрудники пожаловались на то, что люди начали звонить по поводам, даже не входящим в компетенцию антикоррупционного бюро, говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Украина 24/7.