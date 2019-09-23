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Украинцы завалили звонками Национальное антикоррупционное бюро 

News.ru 1 час назад
Украинцы завалили звонками НАБУ
Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»
Призыв президента Украины Владимира Зеленского сообщать о случаях вымогательства в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перегрузил горячую линию ведомства до такой степени, что из-за шквала звонков связаться со специалистами стало невозможно.
В НАБУ инициатива главы государства вызвала лишь раздражение. Его сотрудники пожаловались на то, что люди начали звонить по поводам, даже не входящим в компетенцию антикоррупционного бюро, говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Украина 24/7.
Ранее News.ru писал, что Зеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о случаях вымогательства взяток или попытках предложить откат. По его словам, активная жизненная позиция должна прийти на смену обсуждениям проблемы в социальных сетях. Лидер заверил, что на каждое обращение «правоохранительные органы будут реагировать и наказывать» чиновников, вина которых в коррупции будет доказана.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , МВД
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