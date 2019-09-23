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Украина предложила Японии вложиться в Чернобыль 

Lenta.ru 1 час назад
Украина предложила Японии вложиться в Чернобыль
Фото: пресс-служба правительства Украины
Украина пригласила Японию начать инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения. С соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Алексей Гончарук во время встречи с японской делегацией, сообщается на информационном сайте кабинета министров страны.
«Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе», — объявил Гончарук.
По его словам, сотрудничество двух стран поможет привлечь внимание международной общественности к вопросу безопасности атомных электростанций. Глава японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори согласился с этим заявлением, отметив, что атомная безопасность должна стать ключевым направлением развития двусторонних отношений.
В ходе встречи стороны также обсудили возможное сотрудничество с сферах энергетики и информационных технологий.
В начале июля 2019-го президент Украины Владимир Зеленский объявил Чернобыльскую зону отчуждения открытой. Он полагает, что в будущем она может стать символом успешности реформ в стране. С этой целью глава государства планирует убрать предпосылки для коррупции и создать «зеленый коридор» для туристов.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.
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Комментарии
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Чернобыль , Япония
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