Глава МВД Латвии решил искоренить проституцию

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс заявил, что нужно полностью запретить проституцию в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

Гиргенс призвал наказывать тех, кто покупает сексуальные услуги, и заставлять их проходить реабилитационную программу.

Кроме того, министр считает, что реабилитация нужна и девушкам, которые занимаются проституцией.

По его словам, вопрос о торговле людьми в демократическом государстве в наше время странный.

Отмечается, что занятие проституцией легально Латвии с 1998 года.

Ранее сообщалось, что сутенеров с украинскими секс-рабынями обезвредили в Испании.