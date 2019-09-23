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Глава МВД Латвии решил искоренить проституцию 

Газета.Ru 6 часов назад
Глава МВД Латвии решил искоренить проституцию
Фото: depositphotos.com
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс заявил, что нужно полностью запретить проституцию в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".
Гиргенс призвал наказывать тех, кто покупает сексуальные услуги, и заставлять их проходить реабилитационную программу.
Кроме того, министр считает, что реабилитация нужна и девушкам, которые занимаются проституцией.
По его словам, вопрос о торговле людьми в демократическом государстве в наше время странный.
Отмечается, что занятие проституцией легально Латвии с 1998 года.
Ранее сообщалось, что сутенеров с украинскими секс-рабынями обезвредили в Испании.
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В мире , Прибалтика , МВД , Латвия
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