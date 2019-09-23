«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии

Дипломаты назвали заявления России об освобождении Эстонии «исторически неточными». По их словам, это была «оккупация», которая длилась 50 лет.

«Эстонская Республика не принимала участие во Второй Мировой войне и была оккупирована как нацисткой Германией, так и Советским Союзом. Так называемое «освобождение» было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», — говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.

Российское посольство в Таллине отметило, что у каждой стороны может быть свой взгляд, но правда одна, и она основана на фактах. В данном случае факты говорят о том, что Эстония была освобождена от фашистов Красной Армией в сентябре 1944 года.

21 сентября на сайте Минобороны России появился раздел «Таллиннская освободительная…» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.