На Украине ликвидируют ненужные органы власти

Украинский премьер объявил о ликвидации ненужных органов власти

По его словам, необходимо ликвидировать ненужные органы, которые не приносят никакой пользы, а только "едят" деньги из бюджета.

Также Гончарук отметил, что управления Нацполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) будет ликвидировано будет ликвидировано, если за это проголосует Верховная рада

"На первом заседании правительства мы сразу приняли решение о ликвидации УБЭП — экономического подразделения, которое в составе полиции "кошмарило" бизнес", — сказал он.

Премьер-министр добавил, что соответствующий законопроект уже готов.

Ранее Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря.