В Киеве хотят навязать РФ новую морскую границу

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение "Госгидрография" выступило с предложением инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между странами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.

"Госгидрография" подчеркивает, что установление морских границ позволит странам в полной мере осуществлять свой суверенитет в пределах моря, а также легально использовать морские природные ресурсы.

Кроме того, в ведомстве считают, что переговоры и заключения на уровне высших должностных лиц государств позволят реализовывать права в пределах морской зоны.

Ранее сообщалось, что Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов.